Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna bulunan Çernobil ile Zaporijya nükleer tesislerine ağır zarar verdi. Uzun bir süre haber alınamayan tesislerde ne yaşandığı halen bilinmiyor. Ancak Rusya, tesislerle ilgili açıklamada bulunarak herhangi bir tehlikenin olmadığını söylemişti.

SABAH SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi ise bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Rus birliklerinin radyoaktif atıkları işleyen bir laboratuvarına ağır zarar verdiğini söyledi.