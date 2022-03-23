Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna bulunan Çernobil ile Zaporijya nükleer tesislerine ağır zarar verdi. Uzun bir süre haber alınamayan tesislerde ne yaşandığı halen bilinmiyor. Ancak Rusya, tesislerle ilgili açıklamada bulunarak herhangi bir tehlikenin olmadığını söylemişti.
SABAH SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPTILAR
Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi ise bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Rus birliklerinin radyoaktif atıkları işleyen bir laboratuvarına ağır zarar verdiğini söyledi.
AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK
Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan tesiste son derece aktif örnekler ve radyonüklid maddeler vardı" dedi. Aynı zamanda 6 milyon liraya kurulan laboratuvarda Avrupa'nın başka hiçbir yerinde olmayan 'değerli analitik ekpman' olduğu de dile getirildi. Söz konusu laboratuvar 2015 yılında açılmıştı.