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Haberler Dünya Haberleri Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi
Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:27 Son Güncelleme: 23.3.2022 11:27

Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi

Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi

Rusya Ukrayna savaşı henüz ilk günlerindeyken, Rus birlikleri önce Çernobil ardından Zaporijya nükleer tesislerini ele geçirmiş, tesislerde yaşanan patlama ve yangınlar tüm dünyayı endişeye düşürmüştü. Bir süredir haber alınmaya Çernobil tesis ile ilgili bu sabah saatlerinde endişe verici bir açıklamada bulundu. Aktif maddelerin olduğu laborauvarın yerle bir olduğunun söylenmesi uzmanları oldukça endişelendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna bulunan Çernobil ile Zaporijya nükleer tesislerine ağır zarar verdi. Uzun bir süre haber alınamayan tesislerde ne yaşandığı halen bilinmiyor. Ancak Rusya, tesislerle ilgili açıklamada bulunarak herhangi bir tehlikenin olmadığını söylemişti.

SABAH SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi ise bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Rus birliklerinin radyoaktif atıkları işleyen bir laboratuvarına ağır zarar verdiğini söyledi.

AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK

Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan tesiste son derece aktif örnekler ve radyonüklid maddeler vardı" dedi. Aynı zamanda 6 milyon liraya kurulan laboratuvarda Avrupa'nın başka hiçbir yerinde olmayan 'değerli analitik ekpman' olduğu de dile getirildi. Söz konusu laboratuvar 2015 yılında açılmıştı.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Pazartesi günü ise Ukrayna'nın nükleer düzenlemelerinden sorumlu kurum, santral çevresindeki radyasyon monitörlerinin çalışmadığını dile getirmişti. Uzmanlar ise bu gelişmeleri 'korkutucu' ve 'endişe verici' bulduklarını ifade ediyor.

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Çernobil tehlike altında mı? Yerle bir olan laboratuvar bir nedenden dolayı uzmanları endişelendirdi
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