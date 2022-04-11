Cesetleri kanalizasyona atmışlar, bu yüzden ölü sayısını bilmiyoruz

1 Nisan'da Rus askerlerinden temizlenen köyde çok sayıda ev ile bir okul bombardımanda tamamen harabeye dönmüş, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti. Buzova Köyü bölge savunma sorumlusu kendisini sadece 'Yaroslav' ismiyle tanıtarak, SABAH'a köydeki durumu anlattı: Kaç sivilin hayatını kaybettiği hakkında net bir sayı bilemiyoruz. Çünkü bazı sivillerin cesetleri kanalizasyonlara atılmış. Rusya tarafından bir okul bombalandı. Orada 150 insan vardı. 100'ü kadın ve çocuktu. Okul yerle bir oldu. İçeride siviller varken Ruslar tarafından bombalandı. Yanında da anaokulu var ve orası da bombalandı. Köyün içinde insanlar vardı ve maalesef bazıları yaralandı ve bazıları da siviller arasında öldürüldü. Ukrayna ordusu, Ulusal Muhafızlar ve Bölge Savunması sayesinde onları kovduk.