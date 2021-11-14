Cezaevinde dinamitli çatışma: 68 ölü

Ekvador
'da, Guayaquil
kentine bağlı Litoral Hapishanesi
'nde rakip çete mensupları arasında bölge paylaşımı nedeniyle çıkan çatışmada en az 68 mahkum öldü, 25 kişi de yaralandı. Dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı silahlı çatışmanın 8 saat sürdüğü açıklandı. Polis, saldırganların rakip çete mensuplarına ulaşabilmek için dinamit patlatarak duvar yıkmaya çalıştığını açıkladı. Çatışma sırasında yakılan yataklardan çıkan dumanla rakip çete mensuplarının etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi.