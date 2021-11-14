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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Cezaevinde dinamitli çatışma: 68 ölü

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Cezaevinde dinamitli çatışma: 68 ölü
Ekvador'da, Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde rakip çete mensupları arasında bölge paylaşımı nedeniyle çıkan çatışmada en az 68 mahkum öldü, 25 kişi de yaralandı. Dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı silahlı çatışmanın 8 saat sürdüğü açıklandı. Polis, saldırganların rakip çete mensuplarına ulaşabilmek için dinamit patlatarak duvar yıkmaya çalıştığını açıkladı. Çatışma sırasında yakılan yataklardan çıkan dumanla rakip çete mensuplarının etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı belirtildi.
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Cezaevinde dinamitli çatışma: 68 ölü
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