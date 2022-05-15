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Giriş Tarihi: 15.5.2022 15:12

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’dan Türkiye’ye resmi ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap veren Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs tarihlerindeki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

GEREKLİ ADIMLAR ELE ALINACAK

İlgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
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