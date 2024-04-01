CHP’ye ilk tebrik Türkiye düşmanlarından

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında CHP adaylarını tebrik etti. "İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İsrailli bakan Türkçe yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj" ifadelerini kullandı. Muhalefeti tebrik eden bir diğer isim de Hollandalı faşist siyasetçi Geert Wilders oldu. Wilders eski adı Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu. Wilders, X'te yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin resmi X hesaplarını ekleyerek, "Bay bay Erdoğan. Türkiye sekülerlik ve özgürlük istiyor" dedi.