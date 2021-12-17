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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Çıkar grubu gibi hareket ediliyor

Çıkar grubu gibi hareket ediliyor
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen Genişleme Kararları'na tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AB'nin bu kararları alırken bir ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket ettiğini şaşkınlıkla izliyoruz" denildi. Açıklamada söz konusu kararların, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin bölümleri de, evvelce olduğu gibi gerçeklikten kopuk, tek yanlı, tutarsız ve Rum- Yunan ikilisinin maksimalist tutumunu yansıtan kararlar olduğu belirtildi.
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Çıkar grubu gibi hareket ediliyor
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