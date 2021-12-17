Çıkar grubu gibi hareket ediliyor

Türkiye, Avrupa Birliği
(AB) tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen Genişleme Kararları'na tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AB'nin bu kararları alırken bir ilkeler ve değerler topluluğu olarak değil, pazarlıklara dayalı bir çıkar grubu şeklinde hareket ettiğini şaşkınlıkla izliyoruz" denildi. Açıklamada söz konusu kararların, Doğu Akdeniz
ve Kıbrıs
meselesine ilişkin bölümleri de, evvelce olduğu gibi gerçeklikten kopuk, tek yanlı, tutarsız ve Rum- Yunan ikilisinin maksimalist tutumunu yansıtan kararlar olduğu belirtildi.