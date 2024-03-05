Çin 2024’te savunma harcamalarını artıracak

ABD İLE REKABET

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, harcamalardaki artışın, Pekin'in kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığı ancak bir yandan uzun dönemde askeri modernizasyonunu sürdürürken diğer yanda Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiği değerlendirmesini yapıyor.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2024 mali yılı için 842 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.