Çin hükümeti Orta Doğu’da etkinliğini artırmayı planlıyor

Çin, bu hafta Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ülkesi 4 ülkenin dışişleri bakanları ile örgüt genel sekreterini konuk ederek ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik angajmanlarını azaltmaya başladığı bir dönemde, enerji kaynakları ve stratejik güvenlik açısından kritik Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi bölgesine yönelik diplomatik girişimlerini hızlandırdı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Kuveyt'in Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ve Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 5 günlük ziyaret için hafta başında Çin'e geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde konuk ettiği bakanlarla ve genel sekreterle ayrı ayrı ve heyetler düzeyinde görüşmeler yürüttü.

SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULACAK

Çin tarafından yapılan açıklamalarda görüşmelerde Körfez ülkeleri ile Çin arasında "stratejik ortaklığın geliştirilmesi", "serbest ticaret anlaşması için müzakere yürütülmesi" ve "serbest ticaret bölgesi kurulması" konularında mutabakata varıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Vang, Genel Sekreter El-Hacraf ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin ile Körfez ülkelerinin son yıllarda karşılıklı siyasi güveni tesis ettiğine ve pratik iş birliğini derinleştirdiğine dikkat çekerek, KİK ülkelerine Çin'in temel çıkarları ve kaygıları konusundaki anlayış ve destekleri için teşekkür etti.