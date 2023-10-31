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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Çin, İsrail’i haritadan sildi

Çin, İsrail’i haritadan sildi
İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürürken Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı. Çinli Baidu ve Gaode gibi haritalar uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı. Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Pekin, Filistin sorununa iki devletli çözümden yana.
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Çin, İsrail’i haritadan sildi
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