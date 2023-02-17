Çin: Kovid-19’a karşı kesin bir zafer kazandık

Çinyönetimi, geçen yılın sonunda Kovid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde "kesin zafer" kazanıldığını bildirdi. Tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyon kişide virüs görüldüğü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada, Çin'deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.Resmi rakamlara göre 8 Aralık 2022'den 9 Şubat 2023'e kadar geçen sürede ülkede 80 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.