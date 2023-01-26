Çin köylerinde Kovid-19 ölümlerine tabut yetişmiyor

BBC'nin haberine göre Çin'de aralıkta nüfusun yüzde 80'i, yani 1 milyardan fazla kişi Kovid oldu. Geçtiğimiz hafta ise 13 bin kişi Kovid yüzünden öldü. Aralıktan bu yana ise 60 bin kişi hayatını kaybetti. Bu bahsedilen ölümler hastanelerde gerçekleşti. Kırsal bölgelerde ise kısıtlı sayıda tıbbi merkez var ve evinde ölenler genel sayılara eklenmiyor. Bu nedenle köylerde ölenlerle ilgili bir sayı açıklanmadı. Ancak Çin'in kuzeyindeki Şanşi bölgesinde tabut üreticileri yoğun şekilde çalışıyor. Bölgede köyler daha çok yaşlı ve Kovid'e karşı savunmasız insanların yaşadığı yerler haline geldiği için risk daha da yüksek.