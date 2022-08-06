‘Çin, saldırı simülasyonu yaptı’

ABDTemsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından yükselen tansiyon sürüyor. Tayvan tarafından yapılan açıklamada Çin'in gerçek mermilerle başlattığı tatbikatta "Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları" yaptığı bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirdi.TAYVAN'DA Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi, otel odasında ölü bulundu. Chung-Shan Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou Yang Li-hsing'in kalp krizi geçirdiği açıklandı. Otel odasında herhangi zorlama izine rastlanmadı.