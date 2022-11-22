Çin’de kimyasal fabrikasında yangın: 36 ölü

Çin'in Hınan eyaletinde endüstriyel kimyasallar üreten fabrikada çıkan yangında 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Anyang şehrindeki fabrikada gece saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi 3,5 saat sürdü. Yangında 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürerken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan yangınlar çıkıyor.

173 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü. Tiencin Limanı'ndaki kimyasalların saklandığı depolarda 2015'te meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.