Çin’de Omicron alarmı! Karantina ilan edildi

BAŞKENTTE DE ALARM VERİLDİ

Şubatta 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tiencin'de görülen vakalar, başkent yönetimini de harekete geçirdi.

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kent sakinlerine Tiencin'i ziyaret etmemeleri gerektiğini bildirerek, Tiencin'de yaşayanların da Pekin'e gelmemelerini istedi. İki kent arasında giriş ve çıkışlarda kontrol tedbirleri artırıldı. Pekin ve Tiencin arasında her gün işe gidip evine dönen yaklaşık 100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.