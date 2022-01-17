Çin’de yalnızca bir kişide görülmüştü... Omicron vakasının kaynağında olay iddia

Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Dünya Sağlık Örgütünü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti. Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.

Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.