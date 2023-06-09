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Giriş Tarihi: 9.6.2023 12:27

Çin'de yollarda yarık oluştu! Apartmanlar boşaltıldı

Çin’in Tianjin kentindeki bir siteden geçen yolda meydana gelen yarıklar nedeniyle 3 bin 899 kişi evlerinden tahliye edildi.

İHA
Çin’de yollarda yarık oluştu! Apartmanlar boşaltıldı

Çin'in Tianjin kentindeki Jinnan semtinde bulunan bir sitenin yanından geçen yolun birçok noktasında 31 Mayıs'ta yarıklar oluştuğu fark edildi. Tianjin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu olay "ani jeolojik afet" olarak nitelendirilirken, yarıkların yerin bin 300 metreden fazla derinliğindeki yeraltı oyuklarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Nadir görüldüğü belirtilen bu tür çökmenin jeotermal kuyularda yapılan sondaj nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği de aktarıldı. Bölgenin gözlemlenmesi ve araştırma yapılması için farklı bakanlıklardan 20'nin üzerinde uzman ve 10'dan fazla profesyonel ekip çağrıldı.

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Yarıklar nedeniyle 3 Haziran'dan bu yana her biri 25 katlı olmak üzere en az 3 binada yaşayan 3 bin 899 kişinin evlerinden tahliye edildiği, civardaki otellere yerleştirildiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binaların çevresindeki yolların kabardığı, binalarla zemin arasında yarıklar oluştuğu kameraya yansıdı.


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Çin'de yollarda yarık oluştu! Apartmanlar boşaltıldı
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