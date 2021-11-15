Çin’den ABD ile ilişkileri düzeltme mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.

Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade eden Sözcü Cao, "Çin ve ABD halklarının yanı sıra uluslararası toplum da görüşmenin her iki ülkeye ve dünyaya faydalı sonuçları olmasını umuyor." dedi.

Cao, görüşmenin ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayacağını umduklarını dile getirerek, "Çin, iki ülkenin orta yolu bulmasını, diyalog ve iş birliğini güçlendirmesini, farklıklarını etkin şekilde yönetmesini ve hassas meseleleri uygun şekilde ele almasını diliyor." ifadelerini kullandı.