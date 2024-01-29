Çin’den ABD’ye tepki: Bu kabul edilemez

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Çinli öğrencilerin son aylarda ülkeye girişte yaşadığı sıkıntılara dair endişeleri aktardı.

Büyükelçi Şie, son birkaç aydır onlarca Çinli öğrencinin, yurt dışı seyahatleri ve Çin'e ziyaretlerinin ardından ABD'ye girişlerinin engellediğini belirterek, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin sınır kontrollerinde karşılaştığı kötü muameleye dikkati çeken Şie, "Havalimanına indiklerinde 8 saati bulabilen sorgulamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Ebeveynleriyle temas kuramıyorlar, haklarında temelsiz suçlamalar ortaya atılıyor ve hatta sınır dışı edilip ülkeye girişleri engelleniyor." ifadelerini kullandı.

ABD&NBSP;DİPLOMATİK KANALLARDAN PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Büyükelçilik, yayımladığı bir başka açıklamada, Çinli öğrencilerin başkent Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na varışlarında karşılaştıkları muamele nedeniyle ABD'yi diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.

Havalimanında, öğrencilerin elektronik cihazlarının kontrol edildiği, dışarıdan kimseyle irtibat kurmalarının engellendiği ve bazı vakalarda 10 saate kadar alıkonuldukları aktarılan açıklamada, sınır kontrol görevlilerinin davranışlarının Çinli öğrencilerin akademik çalışmalarını sekteye uğrattığı ve ciddi psikolojik zarara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da görüşmelerinde, iki ülke arasında insani etkileşimlerin artırılmasına yönelik vardıkları mutabakata aykırı olduğu vurgulandı.

Büyükelçilik, Çinli öğrencilere "söz konusu havalimanına geldiklerinde dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

ABD'de 290 bine yakın Çinli öğrenci, öğrenim görüyor.