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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:04

Çin’den ABD’ye uyarı: Yeni engeller çıkarmayın

AA
Çin’den ABD’ye uyarı: Yeni engeller çıkarmayın

Çin Dişişleri Bakanı Vang Yi, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Vang, ABD'ye "ilişkilerde yeni engeller çıkarmama" mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Bakanı Vang Yi, ABD'ye, ihracat ve yatırım kısıtlamalarıyla ikili ilişkilerde yeni engeller çıkararak Pekin'i hedef almayı bırakması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın teknoloji alanındaki kısıtlamalarının, serbest ticareti ihlal ettiğini ve Çin'in meşru çıkarlarını zedelediğini ifade ederek kısıtlama kararının derhal geri çekilmesini istedi.

Vang ile Blinken, görüşmede ayrıca Ukrayna krizine dair fikir alışverişinde bulundu. Çinli Bakan, krizin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere tüm tarafların diplomatik çözüme odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

ABD yönetimi, 7 Ekim'de aldığı kararla Çinli şirketlerin gelişmiş mikro çipler ile bağlantılı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirme kararı almıştı.

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Çin’den ABD’ye uyarı: Yeni engeller çıkarmayın
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