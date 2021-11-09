Çin’den koronavirüs ilacı müjdesi: Tüm varyantlara karşı tam etkili...

Çin'den koronavirüsün tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfedildiği açıklaması geldi. China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie yaptığı açıklamasında Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili olduğu belirlenen bir antikor keşfettiklerini açıklarken antikor ile geliştirilen koronavirüs ilacı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.