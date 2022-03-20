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Giriş Tarihi: 20.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 20.3.2022 12:09

Çin'den Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

DHA

Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD'den Çin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmış, "3. Dünya Savaşı" uyarısı gelmişti. İddialar yalanlansa da ABD iddialarını sürdürmüş son olarak da Biden- Jinping görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Çin’in Rusya’ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Çin'den yeni açıklamalar geldi: Baskılara boyun eğmeyeceğiz...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'den tartışılan bir iddia ortaya atılmış ve Rusya'nın Çin'den yardım talep ettiği söylenmişti. bu iddia Kremlin tarafından yalanlansa da ABD'den Çin'e 3. Dünya savaşı uyarısı gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan "Görüşmede, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde sonuçları aktarıldı" açıklaması gelmişti. Bu gelişmeler sonrası Çin'den yeni açıklama geldi.

ASILSIZ SUÇLAMALAR

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda duruşlarının barıştan yana olduğunu ifade ederek, "Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" dedi.

SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Xi Cinping, Çin'in her zaman dünya barışını korumak için bir güç olduğu ve Ukrayna konusundaki net mesajını verdi. Biz her zaman barışı korumayı savunduk ve savaşa karşı çıktık. Bu sadece Çin'in tarihi ve kültürel geleneklerine değil, aynı zamanda Çin'in tutarlı dış politikasına dayanmaktadır. Çin, konunun esasına göre tarafsız ve adil bir tavırla bağımsız kararlar vermeye devam edecektir. Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" denildi.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLDUĞUMUZU ZAMAN GÖSTERECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in pozisyonunun adil ve tarafsız olduğu yinelenerek, "Uzun vadeli çözüm, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmek, grup çatışmasına girmekten kaçınmak ve gerçekten dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmaktır. Avrupa kıtasında uzun vadeli istikrar ancak bu şekilde sağlanabilir. Zaman, Çin'in duruşunun tarihin doğru tarafında olduğunu kanıtlayacak" ifadelerine yer verildi.

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Çin'den Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Dış baskılara boyun eğmeyeceğiz
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