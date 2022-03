Çin'den Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

SAVAŞA KARŞI ÇIKTIK

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Xi Cinping, Çin'in her zaman dünya barışını korumak için bir güç olduğu ve Ukrayna konusundaki net mesajını verdi. Biz her zaman barışı korumayı savunduk ve savaşa karşı çıktık. Bu sadece Çin'in tarihi ve kültürel geleneklerine değil, aynı zamanda Çin'in tutarlı dış politikasına dayanmaktadır. Çin, konunun esasına göre tarafsız ve adil bir tavırla bağımsız kararlar vermeye devam edecektir. Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" denildi.