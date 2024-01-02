Çin’den seçim arifesindeki Tayvanlılara çağrı

PEKİN DPP VE LAİ'NİN ÇİZGİSİNDEN RAHATSIZ

Çinli diplomat, mesajında seçime katılacak partilere veya adaylara doğrudan işaret etmekten kaçınsa da Pekin yönetiminin, iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ve seçimdeki adayı, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin Tayvan'ın fiilen bağımsızlığını korumaya yönelik tavrından rahatsız olduğu biliniyor.

Pekin sözcüleri, çoğu zaman Lai'yi "ayrılıkçı" ve "sorun yaratan" olarak yaftalamaktan kaçınmıyor.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, dün, görev süresi mayısta dolacak olan Tsai Ing-wen'in, Ada lideri olarak son yeni yıl mesajıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan halkının, iktidar partisinin politikalarının verdiği büyük zararı ve yıkımı anlamalarını umduğunu" dile getirmişti.

Çın, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Tsai Ing-wen'in çizgisinde ilerlemeyi sürdürmek, bağımsızlığın, provokasyonun ve ihanetin yoluna girmek demektir. Bu Tayvan'ı barıştan ve refahtan uzaklaştıracak, savaşa ve çöküşe daha fazla yaklaştıracaktır." ifadesini kullanmıştı.

DPP'nin seçimi kazanması halinde Çin ile Tayvan arasında gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor.