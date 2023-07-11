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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı

Fatih YILMAZ
İbrahim TAŞ
Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı
İSVEÇ'TE kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler henüz dinmemişken, benzer bir provokasyon girişimi de Almanya'da yaşandı. Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Maulbronn'daki DİTİB Mimar Sinan Camii'ne seyir halindeki bir araçtan Kuran-ı Kerim tutuşturularak atıldı. Cumartesi gecesi yaşanan olayda araçla caminin önüne gelen saldırganlar, tutuşturdukları Kuran-ı Kerim'i seyir halindeyken atıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yakılan Kuran-ı Kerim'i sabah namazına gelen cemaat buldu. Cemaat, durumu cami derneği yöneticilerine bildirdi. Polise ihbarda bulunuldu. -
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Çirkin provokasyon Almanya’ya sıçradı
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