CNN, zulmü bir kez daha kanıtladı

İşgalci israil ordusunun zulmü bir kez daha kanıtlandı. CNN ekibi, İsrail'in Gazze sınırı yakınlarında tutukladığı Filistinlilerin soğuk havada yalın ayak yere oturttuğu anları görüntüledi. Görüntülerde beyaz kıyafetler giydirilmiş 20'den fazla Filistinlinin, İsrailli askerler tarafından elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde diz çöktürülerek oturtulması yer alıyor. CNN Muhabiri Jeremy Diamond, söz konusu kişilerin bedenen yorgun olduğunu ve bazılarının başlarını dik tutmakta zorluk yaşadığını kaydetti.