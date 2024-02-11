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Giriş Tarihi: 11.2.2024 12:17

Çocuk istismarından hüküm giyen kişiyi affetmişti! Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

Çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesinin ortaya çıkmasının ardından başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çocuk istismarından hüküm giyen kişiyi affetmişti! Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

Nisan 2023'te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak'a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tepkilerin artması üzerine Katar'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ANAYASAL DÜZENLEME ÖNERİSİ

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

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Çocuk istismarından hüküm giyen kişiyi affetmişti! Macaristan Cumhurbaşkanı Novak istifa etti
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