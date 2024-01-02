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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Çocuklar hayata doğada hazırlanıyor

Çocuklar hayata doğada hazırlanıyor
Yeni Zelanda'daki doğa okulları, çocuklara ağaç dikmeyi ve yiyecek aramayı öğretiyor. "Orman okulları" diye de bilinen bu eğitim kurumlarında 4 ila 12 yaşındaki çocuklara doğa sevgisi aşılanırken, zor durumlarda hayatta kalma teknikleri de öğretiliyor. Bunlar arasında kamp ateşi yakma, balık tutma, ağaç dikme ve çevreyi koruma gibi faaliyetler var. Bush Sprouts okulunun yöneticisi Leo Smith, çocukların doğada zorlu koşullarla karşılaşıp kendilerini geliştirmedikleri sürece hayatın diğer alanlarında risk almayı öğrenemeyeceğini söyledi.
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Çocuklar hayata doğada hazırlanıyor
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