Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ukrayna trafiği: Baraj komisyonu kurulacak

Ukrayna - Rusya Savaşı'nda Türkiye, bir kez daha kritik bir diplomasi başlattı. Daha önce tarafları bir araya getiren ve küresel gıda krizini çözen tahıl koridoru anlaşmasını yürürlüğe sokan Türkiye, yine devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile yaptığı görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir üzakere yönteminin izlenebileceğinide dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Putin ile görüşmesinde ise, kapsamlıbir soruşturmanın hiçbirşüpheyle mahal vermeyecek şekildegerçekleştirilmesinin önemliolduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesinetüm dünyanın verdiğiönemin altını çizdi. Türkiye olarakadil barışın tesisi noktasındagereken çabayı sergilemeyedevam etme kararlılığında olduklarınıvurgulayan CumhurbaşkanıErdoğan, çatışmaların sona ermesiiçin gereken her türlü desteğisamimiyetle vermeye hazır olduklarınısöyledi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.Ukrayna'nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde Kahovka Barajı'nın tahrip edilmesiyle bölge sular altında kaldı. 40 binden fazla kişinin tahliyesi gerekiyor. Bölge sakinlerinin geceyi çatılarda geçirdiği kaydedildi. Bazı bölgedeki su seviyesi 1,5 ile 2 metre arasında. Tahliyeler sürüyor.