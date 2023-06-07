Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ukrayna trafiği: Baraj komisyonu kurulacak

Ukrayna - Rusya Savaşı'nda Türkiye, bir kez daha kritik bir diplomasi başlattı. Daha önce tarafları bir araya getiren ve küresel gıda krizini çözen tahıl koridoru anlaşmasını yürürlüğe sokan Türkiye, yine devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
KOMİSYON ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile yaptığı görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir üzakere yönteminin izlenebileceğini
de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Putin ile görüşmesinde ise, kapsamlı
bir soruşturmanın hiçbir
şüpheyle mahal vermeyecek şekilde
gerçekleştirilmesinin önemli
olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine
tüm dünyanın verdiği
önemin altını çizdi. Türkiye olarak
adil barışın tesisi noktasında
gereken çabayı sergilemeye
devam etme kararlılığında olduklarını
vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, çatışmaların sona ermesi
için gereken her türlü desteği
samimiyetle vermeye hazır olduklarını
söyledi.
ERDOĞAN, MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.
GECEYİ ÇATILARDA GEÇİRDİLER
Ukrayna'nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde Kahovka Barajı'nın tahrip edilmesiyle bölge sular altında kaldı. 40 binden fazla kişinin tahliyesi gerekiyor. Bölge sakinlerinin geceyi çatılarda geçirdiği kaydedildi. Bazı bölgedeki su seviyesi 1,5 ile 2 metre arasında. Tahliyeler sürüyor.