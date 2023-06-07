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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ukrayna trafiği: Baraj komisyonu kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleriyle ardı ardına görüştü. Patlatılan baraj ile tahıl koridorunun devamı, görüşmelerdeki ana konular oldu

BETÜL USTA BETÜL USTA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ukrayna trafiği: Baraj komisyonu kurulacak
Ukrayna - Rusya Savaşı'nda Türkiye, bir kez daha kritik bir diplomasi başlattı. Daha önce tarafları bir araya getiren ve küresel gıda krizini çözen tahıl koridoru anlaşmasını yürürlüğe sokan Türkiye, yine devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya lideri Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



KOMİSYON ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile yaptığı görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir üzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ise, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizdi. Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.




ERDOĞAN, MICHEL İLE GÖRÜŞTÜ
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

GECEYİ ÇATILARDA GEÇİRDİLER
Ukrayna'nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde Kahovka Barajı'nın tahrip edilmesiyle bölge sular altında kaldı. 40 binden fazla kişinin tahliyesi gerekiyor. Bölge sakinlerinin geceyi çatılarda geçirdiği kaydedildi. Bazı bölgedeki su seviyesi 1,5 ile 2 metre arasında. Tahliyeler sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ukrayna trafiği: Baraj komisyonu kurulacak
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