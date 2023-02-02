Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International’a net konuştu: Taviz yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda Becky Anderson'ın sunduğu programa konuk oldu. Sözcü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci ve ABD'den F-16 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Anderson'ın, ABD Kongresi'nin, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaması durumunda Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceği açıklamasını anımsatması üzerine Kalın, "Amerikan Kongresi, NATO sürecini F-16 programı için bir önşart olarak koyuyorsa uzun süre bekleyebilirler. Biz bu iki süreci birbirine bağlamıyoruz" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin önşart koyan görüşe katılmadığını belirten Kalın, "Bu bizden ziyade onların (ABD'nin) kendi problemi. Bizim kendi hava gücümüz, askerimiz var. Tabii ki askeri savunma alanında ve bunla ilgili konularda ABD ile işbirliği yapmak istiyoruz. Ancak böyle bir yolu seçerlerse kendi tercihleri. Bu konuda taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Anderson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermemesi durumunda ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğine yönelik bir açıklaması olduğunu anımsatarak, bu bedelin ne olduğunu sorması üzerine Kalın, "Hava savunma ve diğer savunma sanayii ürünleri konusunda Türkiye seçeneksiz değil. Kendi ulusal imkânlarımızı geliştiriyoruz. İHA'larımız dünyaya ne kadar kabiliyetli olduklarını gösterdiler. Yani kısacası biz kendi milli imkânlarımızı geliştiriyoruz ve bunun sonunda kaybeden Amerikan savunma şirketleri olacaktır" dedi.Kalın, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yaklaşımına ilişkin bir soruya, "Sözlerini yerine getirirse ve haziran ayındaki son NATO Zirvesi'nde üzerinde anlaştığımız maddelerin gereğini yaparsa İsveç'in NATO'ya girmesini destekleyeceğiz" yanıtını verdi. Türkiye ile İsveç'in üzerinde anlaştıkları şartların gayet açık ve net olduğunu belirten Kalın, "Şu ana kadar atılan adımları görüyoruz ancak yapılması gereken daha çok şey var" şeklinde konuştu. İsveç'te "ifade özgürlüğü şemsiyesi altında" Kuran-ı Kerim yakılmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Kalın, "Bunun İsveç'in kendi çıkarlarına tamamen aykırı olduğuna inanıyorum" dedi.RUSYA-Ukrayna Savaşı'nda bir son görüp görmediklerinin sorulması üzerine Kalın, "Ne yazık ki bunu hemen beklemiyoruz. Sizin haberinizde de belirtildiği gibi sahada da çok kötü görünüyor. Savaş hali daha da derinleşiyor ve genişliyor" değerlendirmesinde bulundu. İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmelerle ilgili soruya ise "Öncelikle, İsrail'in Cenin'e yaptığı son saldırılar tamamen kabul edilemezdi. Sonra bu şiddet döngüsünde bir sinagogdaki İsrailliler öldürüldü. Bu, barış ya da istikrar için iyi bir şey değil" ifadesini kullandı.