Daily Mirror gazetesi Prens Harry’den özür diledi

Prens Harry ve Davy'nin gözlerden uzak olmak için Mozambik'in Bazaruto Adası'nda tatile gittiğini söyleyen Sherborne, bu dönemde Daily Mail muhabirlerinin prensin kaldığı otelde oda ayırtacak kadar ileri gittiğini de ifade etti.

MGN avukatı Andrew Green ise savunmasında kurumun bazı yanlışlar yaptığını kabul ettiğini belirterek, "MGN, tüm yasa dışı bilgi toplama olaylarından dolayı samimi şekilde özür dilemektedir ve tüm iddia sahiplerine bunun bir daha yaşanmayacağı güvencesini vermektedir. MGN, bu özrü, verilen zararı azaltmak için yapmıyor, aksine bu aşamadaki özrün, bu etkiyi yaratmayacağını kabul ediyor. Özür diliyor, çünkü bu durum hiçbir zaman yaşanmamalıydı." ifadesini kullandı.

Dönemin Daily Mirror Editörü Piers Morgan da eski kurumunun özür dilemesiyle ilgili açıklama yaptı.

ITV'nin sorularını yanıtlayan Morgan, "Özür dileyecek misiniz?" sorusuna, "Çok büyük bir ticari kazanım için son üç yılını acımasızca Kraliyet ailesinin özel hayatını ihlal ederek geçiren ve birçok yalan söyleyen Prens Harry'den, özel hayat ihlali dersi almam. Tavsiyem, mahkemeden çıksın ve ailesinden özel hayatlarını ihlal ettiği için özür dilesin." sözleriyle yanıt verdi.