Dalgalarla dans

ABD'nin California eyaletinde bulunan Mavericks bölgesindeki sörf etkinliği dünya basınında büyük ilgi gördü. Yılın bu dönemlerinde dev dalgaların oluşmasıyla dünyanın dört bir yanından maceraperest sporcu bölgeye akın ediyor. Bu yıl da Brezilya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerden profesyonel sörfçüler, dev dalgalara karşı yeteneklerini sergiledi. Etkinlik kapsamında en yüksek dalganın 21 metre olarak ölçüldüğü açıklandı. 21 metre yüksekliğindeki dalganın en son 2007 yılında kayıtlara geçtiği belirtildi.Profesyonel sörfçüler her ne kadar dev dalgaların keyfini çıkarsa da alınan tüm önlemlere rağmen olumsuzluklar da yaşandı. Dalgaların karaya vurması sonucu sörfçüleri izleyen kalabalık arasında en az 8 kişi yaralandı. En yüksek dalgalarda sörf rekoru ise Portekiz'deki 26 metrelik dalgayla Alman sörfçü Sebastian Steudtner'e ait.