Darbe girişimine karıştığı iddia edilmişti: Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan flaş açıklama

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro'ya Haziran 2023'te de "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirilmiş, tüm siyasi hakları 2030'a kadar elinden alınmıştı.

Federal Polis, 9 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.