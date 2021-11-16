Darbeci Hafter de aday oldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter
, 24 Aralık'taki başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı. Başkent Trablus
'a 2019'da başlattığı saldırılar sırasında savaş suçu işlemek ve çeşitli insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen Hafter, kendisine yakın yerel televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla adaylığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri
, Mısır
, Fransa
ve Rusya'nın desteklediği Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Libya Askeri Başsavcılığı tarafından yayımlandığı ileri sürülen ve yerel basında yer alan bir belgeye göre, Hafter hakkında, Trablus savaşı sırasında "paralı asker kullanmak" ve "savaş suçlarından" yakalama kararı çıkarıldı.