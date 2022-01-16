Darbeci Hafter’in uçağı 2 saatliğine İsrail’e indi

Libya
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter
'in uçağının 2 saatliğine İsrail
'e gittiği bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN
'ın Arapça servisi MAKAN'ın haberine göre, uluslararası hava trafiği gözlemcileri önceki gün Hafter'e ait uçağın Tel Aviv
'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını gözlemledi. Uçağın 2 saat sonra havalimanından tekrar havalandığını belirten gözlemciler, uçakta kimlerin olduğu ve nereye gittiği konusunda bilgi vermedi. Öte yandan, MAKAN'ın askeri muhabiri Itay Blumental, önceki gün Twitter 'dan Hafter'e ait P4-RMA tipi özel jetin "Güney Kıbrıs Rum Kesimi
'nde diplomatik bir duraklamanın ardından" Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını yazdı. Hafter'in uçağının yaklaşık 3 ayda 2. kez İsrail'i ziyaret ettiği belirtiliyor.