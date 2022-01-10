‘Darbeyi önledik’

Kazakistan'da sokak olaylarının ardından hayat konrollü bir şekilde normale dönerken, ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklamalarda bulundu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
(KGAÖ) üye ülkeleri, olağanüstü toplantı düzenledi. Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın "geniş çaplı kriz" yaşadığını ve bunun Kazakistan'ın 30 yıllık bağımsızlık tarihindeki "en zor kriz" olduğunu belirtti.
YABANCI MİLİTANLAR
Ülkedeki olayların uzun süredir hazırlandığını vurgulayan Tokayev, "Yıkıcı güçler, ülkede istikrarı baltalama ve düzensizlik yaratma yönünde defalarca girişimlerde bulundu" dedi. Tokayev, teröristlerin, devlet yapılarına saldırı düzenlediğini belirterek, "Kazakistan'a karşı saldırganlıkta, yabancı militanlar dahil teröristlerin yer aldığından eminim" diye konuştu. Tokayev, olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, "Bu, bölgemizde kaos yaratılmasıyla iktidarın ele geçirilmesi planıdır. Kazakistan Güvenlik Konseyi
'nin kolluk kuvvetleri ile özel servisleri, durumu terör tehlikesi ve saldırganlık eylemi olarak değerlendirdi" dedi. Tokayev'in talebi üzerine KGAÖ, Kazakistan'a 2 bin 300 asker göndermişti. Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına yapılan zamlara karşı başlayan gösteriler, kısa sürede sokak olaylarına dönüşmüştü.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
TÜRK Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, bugün Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere çevrimiçi olarak olağanüstü görüşecek. Toplantıda ana gündem maddesinin Kazakistan'daki olayların çevre ülkelere sıçramaması ve istikrarın korunması olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi
önceki gün yaptıkları görüşmede toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu. ANKARA
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, başkent Nur Sultan
'da gelişmeleri takip ediyor. Olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 7 bin 939'a çıktı. Gözaltına alınanlar arasında yabancıların olduğu da açıklandı. Ölü sayısı 164 oldu. Ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Gösterilerin zararı 213 milyon dolar olarak açıklandı. Ülkede internet belirli saatlerde veriliyor. Gece sokağa çıkma yasakları da sürüyor.
'BÖLGEDE RENKLİ DEVRİMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Kazakistan'ın "uluslararası terörizmin" hedefi haline geldiğini söyledi. Ülkedeki huzursuzlukların iç ve dış güçler tarafından istismar edildiğini belirten Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bölgenin istikrarsızlaştırılmasına ve "renkli devrimlere" izin vermeyeceğini belirtti. Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddialarıyla gündemde olan Rusya ile ABD arasındaki müzakereler ise dün İsviçre'de başladı. Gündemde Kazakistan'daki olaylar da var.