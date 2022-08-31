DEAŞ’a Kanada casusu götürmüş

TERÖR örgütü DEAŞ'a 'sempati duyup' 15 yaşında İngiltere'yi terk ederek Suriye'ye kaçan Şamima Begüm'ü ülkeye sokan kişinin Kanada için çalışan bir casus olduğu ortaya çıktı. BBC'nin elde ettiği belgelerde, bu kişinin Begüm'ün pasaport bilgilerini Kanada'yla paylaştığını ve DEAŞ'a katılmak isteyen başka İngiltere vatandaşlarını da Suriye'ye soktuğunu söylediği görüldü. 2019 yılında İngiltere vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm, halen Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bir kampta tutuluyor.