Delta varyantında hamilelerde ölüm riski 5 kat fazla

ALMANYA: Vaka artışı nedeniyle vatandaşları aşıya çağıran Sağlık Bakanı Spahn, "Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak ya iyileşecek ya da ölecek" dedi.
AVUSTURYA: Tam kapanmaya gidildi.
HOLLANDA: Üç haftalık kısmi kapanma devrede. Restoranlar erken kapanırken, spor müsabakalarına taraftar giremiyor.
YUNANISTAN: Aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafelerin yanı sıra müze, sinema, tiyatro gibi kapalı alanlara giremeyecek.
ABD: Yapılan araştırmaya göre Delta varyantı
hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor. Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde her bin kadından 25'inin öldüğü aktarıldı.
RUSYA: Bin 252 ölüm daha.
ÇEKYA: Bir günde yaklaşık 23 bin yeni vaka kaydedildi.
KENYA: Aşı olmayanların yüz yüze devlet hizmetlerinden faydalanamayacağı açıklandı.