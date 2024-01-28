Dünyanın bugüne dek inşa edilen en büyük kruvaziyer gemisi 'Icon of the Seas' (Denizlerin İkonu) ilk yolculuğuna çıktı. Royal Caribbean şirketine ait 365 metre uzunluğundaki gemi yolcuları ile birlikte Miami Limanı'ndan demir aldı. Titanik'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan yolcu gemisi, 7 bin 600 yolcu ve mürettebat dahil neredeyse 10 bin kişiyi ağırlıyor. Finlandiya'da bir tersanede, 900 günde inşa edilen 20 katlı gemide, 17 metre yüksekliğe sahip bir şelale, biri göl olarak tasarlanmış yedi yüzme havuzu, altı su kaydırağı, buz pisti, atlı karınca, 40 restoran ve bar yer alıyor.