Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Depremden bahsederken gözleri doldu! Hindistan başbakanının duygusal anları
Giriş Tarihi: 9.2.2023 03:22

Depremden bahsederken gözleri doldu! Hindistan başbakanının duygusal anları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı

AA
Depremden bahsederken gözleri doldu! Hindistan başbakanının duygusal anları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu.

Konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu.

Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremden bahsederken gözleri doldu! Hindistan başbakanının duygusal anları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA