Depremden bahsederken gözleri doldu! Hindistan başbakanının duygusal anları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu.

Konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu.

Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.