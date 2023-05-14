Dezenformasyona darbe! Operasyonel hesaplar engellendi: Yabancı basın FETÖ’cülere sahip çıktı!

Türkiye, bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa giderken gün boyunca yapay zeka destekli programların dezenformasyon amaçlı kullanımını önlemek maksadıyla bir dizi tedbir alınacak. Seçim güvenliği için olası her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler alan yetkililer, seçim güvenliğinin olası bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da önlemler aldı.