‘Diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak’

Mısır ile 10 yılın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere dün Mısır'a gitti. Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken birçok konunun ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti artırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İlişkilerin normalleşmesinin bölgesel etkilerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Bölgemizin huzur ve bekası için birlikte çalışmamız lazım" dedi.Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır'ı Türkiye'de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım" diye konuştu. "Her alanda atmamız gereken adımlar var" diyen Çavuşoğlu, "Bu konuda biz her iki taraf olarak, kardeşim Şükri adına da rahatlıkla söyleyebilirim, ciddi bir kararlılığa sahibiz" şeklinde konuştu.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir şekilde yeniden kurulacağını dile getirdi. Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şükri, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Şükri, Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı Mısır hükümetine ve Mısır halkına teşekkür ederek, "Verilen desteği hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'daki görüşmeleri sonrası bir daha ne zaman görüşmeyi planladıklarına ve büyükelçi atamalarına ilişkin bir soru üzerine, söz konusu görüşmenin ardından her iki cumhurbaşkanının da kendilerinden görüşme hazırlığı yapmayı istediklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şu anda Türkiye'de bir seçim sürecinin başladığını belirten Çavuşoğlu, "Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile Sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir"şeklinde konuştu.