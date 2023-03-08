Diplomatik kaynaklar: Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması için uğraşıyoruz

Diplomatik kaynaklar, 16 Mart'ta Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenmesi planlanan bağışçılar konferansının bu tarihte yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ile çakıştığına işaret ederek, konferansın 16 Mart'ta gerçekleşmeyeceğini kaydetti. Konferansın 16 Mart'tan sonraki hafta olmasının "muhtemel" olduğu belirtildi.Rusya - Ukrayna arasında varılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 18 Mart'ta dolacağının anımsatılması üzerine kaynaklar, "(Uzatma konusunda) Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) Doha'da BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ile de görüştü. Genel Sekreter'in Kiev'e bir ziyareti olacak. BM Genel Sekreteri'yle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusunda sadece ABD'li askerler ile görüştüğü, PKK/YPG ile görüşmediği yönündeki açıklama üzerine diplomatik kaynaklar, "Şu bir gerçek; Bu görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak, ABD'nin bu terör örgütüne (PKK/YPG) yönelik desteği devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.