Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: AB, Türkiye’ye karşı ayrımcılık yapmasın

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, ''Türkiye yargı reformu stratejisi, insan hakları eylem planı ve 2021-2023 döneminin tamamını kapsayan Avrupa Birliği'ne (AB) katılım eylem planıyla önümüzdeki 1-2 yıllık yol haritasını hazırlamış durumda. Yeter ki Avrupa üsteliği bu dönemde teşvik edici rol oynasın ve aday ülke Türkiye'ye karşı ayrımcılık yapmasın" dedi.

AB İLE İLİŞKİLER FARKLI OLABİLİRDİ

Türkiye Adalet Akademisi'nin düzenlediği, AB ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması' konulu projenin açılışına katılan Kaymakcı, aile mahkemelerinin etkinliğinin arttırılmasının aile bireylerinin korunmasında önemli role sahip olduğunu söyledi. Kaymakcı, ''Türkiye'nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye hak ettiği hukukun gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek başlamak istiyorum. Evet AB üyelik sürecimiz önemli bir süreç. Biz bu süreçte hem ekonomik alanda, hem sosyal alanda, hem hukuki alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve önemli değişimleri, dönüşümleri birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapan ülke Avrupa Konseyi'nin bir kurucu üyesi, AB'ye aday bir ülke ve NATO'nun ikinci en önemli gücüne sahip ülkesi. Dolayısıyla biz de Avrupa ailesinin daha fazla güçlenmesi için de AB üyelik sürecimizi ilerletmek istiyoruz. Dolayısıyla biz AB üyelik sürecinde özellikle Kopenhag siyasi kriterleri ve 23'üncü yargı ve temel haklar faslında önemli adımlar atıyoruz. Tabii maalesef AB 23 ve 24'üncü fasılları açmamakla Türkiye'deki reform sürecini teşvik edici bir rolü üstlenmek istemedi. Keşke 23 ve 24'üncü fasıllar açılmış olsaydı. Bugün belki AB ile ilişkilerimiz çok daha farklı bir noktada olabilirdi'' diye konuştu.