Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin ve İsrail’e gidiyor: 15 yıl sonra ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Filistin ardından İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmesi ve görüşmede ekonomik işbirliği ile karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması konusunun da ele alınması bekleniyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinin ardından Ankara-Tel Aviv ilişkileri yeni bir sürece girerken, Türkiye "Filistin davası pahasına" adımlar atılmayacağını ifade ediyor. İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde irade sergilenirken, Çavuşoğlu, ziyaretinin ilk durağı olacak Filistin'de mevkidaşı Riyad el Malki ile görüşecek. Türkiye-Filistin hükümetler arası konseyin toplantıları yapılacak ve birçok işbirliği anlaşması imzalanacak.SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da "Türkiye'nin kararlarını kendi menfaatleri ve politikaları doğrultusunda aldığını biliyoruz, buna sonsuz saygımız var. Hiçbir itirazımız yok. Şundan eminiz, Türkiye, İsrail dahil herhangi bir ülke ile normalleşmeye gittiği zaman bu Filistin halkının menfaatlerini göz ardı etmek anlamına gelmiyor. Filistin davasına Türkiye her şartta sahip çıkar" ifadelerini kullandı. İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un 14 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin'e gideceği açıklanmıştı. Ramallah'ta Filistinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu'nun Filistin ziyareti kapsamında ayrıca Türkiye-Filistin hükümetler arası konseyin toplantıları yapılacak.İSRAİLile normalleşme sürecine giren Ankara, diğer taraftan da İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği şiddet eylemlerine ve yasadışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösteriyor. Ankara, "dengeli" tutumunu sürdürürken İsrail'le gerçekleştirilen üst düzeyli temaslarda da Filistin'in Türkiye açısından taşıdığı önem İsrail tarafına açık bir şekilde hatırlatılıyor. Diğer taraftan diplomatik kaynaklar, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini Filistin'in de istediğini ve İsrail ile kurulan diyalog mekanizmasının Filistin davasına da hizmet edeceği düşüncesinde olduğunu dile getiriyor. Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde İsrail'in Cenin şehrinde haber yapan Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürmesi iddialarının da gündeme gelmesi bekleniyor.