Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüşecek

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK"

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 6 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Katar'la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."