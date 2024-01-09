Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşı Kulubayev ile Bişkek’te görüştü

Bakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev'in daveti üzerine geldiği Bişkek'te, Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Devlet Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Baş başa görüşmede, mevkidaşının Kırgızistan'a yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getiren Kulubayev, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim için kardeş ve en yakın ülkedir." dedi.

Fidan da yeni yılda ilk ziyaretini Kırgızistan'a düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler güçlü ve sarsılmazdır." diye konuştu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, heyetler arası görüşmedeki konuşmasına ise "Çok değerli dostum ve kardeşim Hakan Bey, sizi, Kırgızistan'a olan ziyaretinizden dolayı şahsım ve Kırgız heyeti adına canıgönülden tebrik ediyorum. Yeni yılda ilk ziyaretinizin Kırgızistan'a gerçekleşmesi bizim için çok önemlidir." sözleriyle başladı.

Kulubayev, bu ziyaretle 2024'ün Kırgızistan ile Türkiye arasında, dış politika açısından yoğun geçmesini umduklarını vurguladı.

Bugünkü "Ortak Stratejik Planlama Grubu Altıncı Oturumu" toplantısının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyarete hazırlık olacağını söyleyen Kulubayev, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 32'nci yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kulubayev, "Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiğinde ülkemizi ilk tanıyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Biz bu 32 yılda birlikte çok yol katettik. Bize göre iki ülke arasında hiçbir siyasi anlaşmazlık bulunmamaktadır. Bu ziyaretinizin ilişkilerimizin gelişmesine vesile olacağına inanıyoruz ve bu ziyaretiniz ikili ilişkilere de yeni sayfa açacağını düşünüyoruz." dedi.

"KIRGIZİSTAN'IN HEM SİYASAL İSTİKRAR AÇISINDAN HEM DE KALKINMA AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ADIMLAR ATTIĞINI GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasına, ev sahibi bakan Kulubayev'e sıcak karşılanması nedeniyle şahsı ve heyeti adına teşekkür ederek başladı. Fidan, Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana hem siyasal istikrar hem de kalkınma açısından çok büyük adımlar attığını görmekten gurur duydukları belirtti.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye, Kırgızistan'ın stratejik ortağı olarak her alanda her türlü desteği bugüne kadar vermiştir ve vermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki vizyonunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Fidan, bugün Ortak Stratejik Planlama Grubu Altıncı Oturumu'nun düzenleneceğine işaret ederek "Gündemimizde çok önemli konular var. Görüşmelerimizin iki ülkenin ilişkilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Bakanlar ve heyetlerin katıldığı Ortak Stratejik Planlama Grubu Altıncı Oturumu basına kapalı devam etti.