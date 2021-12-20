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Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:55 Son Güncelleme: 20.12.2021 09:57

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’deki tayfunla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 208 kişinin yaşamını yitirdiği Filipinler'deki Rai Tayfunu felaketi için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

208 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle en az 208 kişi hayatını kaybederken kayıp olduğu belirtilen en az 50 kişi aranıyor.Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği kaydedilirken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı
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