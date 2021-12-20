Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’deki tayfunla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.