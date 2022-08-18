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Giriş Tarihi: 18.8.2022 01:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki saldırıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’daki saldırıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camiye yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

"BU İNSANLIK DIŞI TERÖR EYLEMİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün (17 Ağustos) bir camiye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki saldırıyla ilgili taziye mesajı
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