Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı mesajı: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, son 50 yılın en büyük trajedilerinden olan Hocalı Katliamı'nın 31. yılına ilişkin anma mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı anımsatıldı. Açıklamada, "31 yıl önce Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını bugün de yüreğimizde hissediyoruz. Tarihe kara leke olarak geçen bu insanlık suçunu lanetliyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Can Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Binden fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen açıklamada, katliamda kaybolanların akıbetinin bugün dahi halen aydınlatılamadığı kaydedildi.Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, karanfil bıraktı. Bazı ziyaretçiler dualar okurken bazıları da gözyaşlarını tutamadı.