Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki: Soykırım gerçeğinin üstünü örtemezsiniz
Giriş Tarihi: 10.3.2024 00:31

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki: Soykırım gerçeğinin üstünü örtemezsiniz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AA
Dışişleri Bakanlığından İsrail’e tepki: Soykırım gerçeğinin üstünü örtemezsiniz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu kaydetti.

İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirten Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki: Soykırım gerçeğinin üstünü örtemezsiniz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA