Dışişleri’nden Yunanistan’daki ’Pontus’ iddialarına tepki

Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün asılsız iddialar kapsamında düzenlenen etkinlikler ve söylemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu belirtilerek, "Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır. İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz" denildi.



Açıklamanın devamında, "Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu'daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan'ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması'yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz. Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.